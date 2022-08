Incendio in un casolare, salvate due persone e i cardellini che erano in gabbietta

Un vasto incendio si è propagato in un casolare diroccato, dove avevano trovato rifugio due persone che si erano trasferite a vivere lì con i loro animali domestici, alcuni cardellini nelle loro gabbiette.

Tutti sono stati salvati dai vigili del fuoco intervenuti domenica mattina alla Fossalta, sulla via Emilia Est, a poca distanza dal Ponte di Sant’Ambrogio a Modena.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono cominciate in cucina, su un fornello dimenticato acceso, per poi propagarsi per tutto l’edificio, il cui tetto è in parte crollato.

I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre, e con l’autoscala dopo la segnalazione dei vicini. Sul posto anche l’ambulanza del 118 e la polizia di Stato.

