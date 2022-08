Medolla. La dirigente scolastica De Palma termina l’incarico. Il “grazie” dell’Amministrazione

MEDOLLA- Con il mese di agosto, termina l’incarico a Medolla della professoressa Rachele De Palma, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo San Prospero-Medolla.

“L’Amministrazione comunale di Medolla ringrazia di cuore la professoressa De Palma, per la competenza, la vicinanza e la sensibilità dimostrate in questi tre anni- scrive l’Amministrazione medollese- durante i quali non solo ha gestito una fase drammatica per tutto il mondo della scuola- come quella rappresentata dalla pandemia e dalle sue conseguenze- ma ha saputo condurre insieme all’Amministrazione comunale un’opera di rilancio dei plessi scolastici e di programmazione per il prossimo triennio, ricordando che del suo operato, oltre a insegnanti e personale scolastico, hanno beneficiato le famiglie di Medolla e i loro bambini, presente e futuro della nostra comunità”.