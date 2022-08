Novi. Partono le iscrizioni alla “Fera d’Utober”

NOVI- Partono le iscrizioni alla Fera d’Utober: organizzata dalla Proloco “A. Boccaletti” e prevista per sabato 8 e domenica 9 ottobre.

Sei un commerciante?

L’area individuata per gli allestimenti dei commercianti sarà via Demos Malavasi/via Bigi Veles.

Il termine per la presentazione delle domande è lunedì 12 settembre ore 10.00.

Esposizione prevista per sabato 8 ottobre dalle 17.00 alle 23.00 e domenica 9 dalle 10.00 alle 19.00 (sarà presente addetto per assegnazione posteggi).

Chi fosse interessato è pregato di comunicare in carta libera la propria adesione specificando:

– l’ingombro che si intende occupare (max 6×3)

– giorni e orari di allestimento stand e scarico merci

– tipo di merce esposta

– Kw utilizzati per piccole attrezzature da allestire (fornelletti, affettatrici, luci, neon ecc…)

Al fine di coprire tutte le spese inerenti alla certificazione degli impianti presenti nell’area dedicata, per coloro che allestiranno impianti a gas sarà necessario versare alla Proloco “A. Boccaletti” la somma di 15 euro al momento dell’iscrizione (presso l’Ufficio Pro Loco, in via G. Di Vittorio 30 a Novi di Modena – tel. 059 6789222 o tramite bonifico all’IBAN: IT23O0200866903000101743378).

Dati i maggiori ingenti costi dell’energia elettrica, il Comune richiede di verificare attentamente la necessità di utilizzo della stessa. Per questo motivo e in genere per un rincaro dei costi complessivi, si è ritenuto dolorosamente necessario definire una quota di contribuzione all’organizzazione della fiera, stabilita in 20 euro per coloro che non richiedono utilizzo di energia elettrica e in €40,00 in caso di richiesta di kw.

Sei un’azienda agricola?

L’area individuata per gli allestimenti sarà via Canzio Zoldi.

Il termine per la presentazione delle domande è lunedì 12 settembre ore 10.00.

Esposizione prevista per domenica 9 dalle 10.00 alle 19.00.

Chi fosse interessato è pregato di comunicare in carta libera la propria adesione specificando:

– l’ingombro che si intende occupare (max 6×3)

– tipo di merce esposta

– eventuale richiesta energia elettrica

Il Comune di Novi specifica che potrà essere fornita energia elettrica ma chiede, dati i maggiori ingenti costi, di verificare attentamente la necessità di utilizzo della stessa.

Per questo motivo e in genere per un rincaro dei costi complessivi, si è ritenuto dolorosamente necessario definire una quota di contribuzione all’organizzazione della fiera, stabilita in 20 euro per coloro che non richiedono utilizzo di energia elettrica e in 40 euro in caso di richiesta di kw .

Dalle ore 7.30 sarà presente in via Canzio Zoldi un addetto per assegnazione posteggi.

Sei un hobbista?

L’area individuata per il mercato sarà Corso G.Marconi.

L’esposizione prevista per domenica 9 ottobre dalle 10.00 alle 19.00 – ritrovo per allestimento ore 07.30 (sarà presente addetto per assegnazione posteggi).

Verranno accettate le prime 30 richieste.

Il termine per la presentazione delle domande: lunedì 12 settembre ore 10.00.

Chi fosse interessato è pregato di compilare il modulo per la propria adesione specificando nome, cognome, residenza, contatto telefonico e tipo di merce esposta.

Il Comune specifica che non potrà essere fornita né utilizzata energia elettrica (vietato l’utilizzo di generatori).

Inoltre, dato il rincaro dei costi complessivi, si è ritenuto dolorosamente necessario definire una quota di contribuzione all’organizzazione della fiera di euro 5.

Saranno accettati solo stand che espongono opere dell’ingegno fatte artigianalmente, no mercatino dell’usato.

Per informazioni sull’organizzazione della Fiera contattare la Proloco A. Boccaletti 0596789222.

Tutte le comunicazioni e le richieste di iscrizione vanno inoltrate nel rispetto dei termini di iscrizione all’ufficio Cultura:

culturasport@comune.novi.mo.it



Per info sulle iscrizioni: 0596789131– 0596789296– 0596789234

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017