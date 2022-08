Novi. Per la “Festa di Fine estate” modifiche alla viabilità in via IV Novembre

NOVI- In occasione della Festà di Fine Estate al parco “Multiverso” (ex area MAP), da venerdì 26 a lunedì 29 agosto- dalle ore 19,00 alle ore 24,00- sarà chiusa alla circolazione via IV Novembre: nel tratto da via Curiel fino a fine strada.

E’ previsto inoltre il senso unico di marcia in direzione est/ovest in via IV Novembre nel tratto tra via S. Forti a Via Curiel.

Sono esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine e dei residenti.

