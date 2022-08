Poste Italiane: ad agosto aperti gli uffici postali del modenese

MODENA- Anche quest’anno durante il mese di agosto, Poste Italiane garantirà la presenza e i servizi sul territorio negli Uffici Postali di Modena compreso l’ufficio di via Modonella: aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Pertanto, tutti gli uffici postali della città garantiranno apertura al pubblico anche nel periodo storicamente caratterizzato da una riduzione delle presenze negli Uffici.

Anche gli uffici delle frazioni di Cognento e San Damaso, rimarranno operativi per l’intero mese con l’eccezione del periodo dal giorno 8 al 13 agosto, e dal 22 al 31 agosto durante il quale saranno aperti al pubblico a giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 8.20 alle 13.45, mentre nella settimana dal 15 al 20 agosto saranno aperti martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19 con il consueto orario, dalle ore 08.20 alle 13.45

Per facilitare l’accesso al servizio, Poste Italiane informerà i cittadini sia attraverso appositi avvisi affissi presso gli Uffici Postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, sia attraverso il sito www.poste.it e le APP di Poste Italiane.

A conferma dell’attenzione di Poste Italiane nei confronti delle piccole comunità, anche quest’anno viene interamente garantito il presidio nei 40 piccoli Comuni in provincia di Modena che hanno meno di 5.000 abitanti con un solo Ufficio Postale.

L’Azienda ricorda infine che in provincia di Modena sono disponibili 63 ATM Postamat per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online (sito Poste.it, App Ufficio Postale e App Banco Posta) attraverso i quali è possibile svolgere una serie di attività come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente.

Ma per i cittadini di Modena e provincia che partono per le vacanze è possibile utilizzare i principali prodotti e servizi offerti da Poste Italiane anche dalle località di vacanza. Al mare, in montagna o nelle città d’arte il sito www.poste.it e l’APP BancoPosta permettono infatti di entrare nel mondo di Poste Italiane senza recarsi all’Ufficio Postale.

Oltre alle classiche operazioni bancarie, come Bonifici e PosteGiro, tramite gli strumenti digitali di Poste Italiane tutti i clienti possono pagare vari tipi di bollettini postali, compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento Bollo auto e moto.

Sarà sufficiente inquadrare il codice riportato sul bollettino oppure inserire manualmente i dati richiesti per effettuare il versamento.

Sito e APP consentono inoltre di ricaricare una carta PostePay, un telefono cellulare di qualsiasi operatore, e anche di accedere ai prodotti di risparmio di Poste Italiane.