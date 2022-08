Telefonia mobile estate 2022: lievitano GB e bonus mentre i prezzi calano del 13%

MODENA- Non solo GB aggiuntivi ma anche bonus con vantaggi a tempo indeterminato. Le offerte di telefonia mobile dell’estate 2022 permettono ai nuovi clienti di spendere cifre irrisorie, grazie a canoni mensili che non arrivano a dieci euro, ma al tempo stesso beneficiare di nuovi vantaggi, rispetto ai mesi caldi del 2021.

Il focus del nuovo Osservatorio SOStariffe.it è, quindi, sulle tariffe ricaricabili proposte a chi sottoscrive una nuova offerta per i mesi estivi in corso. Tali tariffe speciali sono state messe a confronto con quelle disponibili nell’estate dello scorso anno per evidenziare le nuove tendenze del settore.

I GB sono sempre di più, per restare iperconnessi e condividere i ricordi delle vacanze senza pensieri: da 74 al mese dell’estate 2021 ora si è passati ad una quantità di GB più che raddoppiata: 121 Giga ogni mese (circa il 64% in più). A questi si aggiungono inoltre i GB inclusi in promozione: a luglio 2021 erano 126, ora sono ben 221 GB (circa il 75% in più). Con meno di 10 euro, quindi, possiamo contare su un traffico dati in grado di soddisfare le esigenze di connettività della maggior parte degli utenti.