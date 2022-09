10 quintali di tappi in sughero raccolti e riciclati: i proventi saranno destinati ai malati di leucemia

CAVEZZO, MIRANDOLA, CONCORDIA- 10 quintali di tappi di sughero sono stati ritirati- martedì 6 settembre- dal Gruppo Auser Cavezzo nei diversi punti di raccolta distribuiti nei comuni di Mirandola, Cavezzo, San Possidonio, San Prospero, Medolla e Concordia presso ristoranti, bar, enoteche e cooperative.

Un progetto coordinato dal Centro di educazione alla sostenibilità “Tutti per la terra”- in collaborazione con Aimag e Auser- e realizzato grazie al gemellaggio con il Comune di Calangianus (in provincia di Sassari).

Intento dell’iniziativa è quello di destinare i tappi di sughero a percorsi di riciclo nella bioedilizia e i proventi della loro vendita finanzieranno progetti di aiuto per malati di leucemia.

