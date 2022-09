100 anni di attività, Forno Mantovani di San Possidonio premiato dall’Accademia italiana della cucina

SAN POSSIDONIO – In occasione dei 100 anni di attività, il Forno Mantovani di San Possidonio è stato premiato con il premio Alberini, da parte dell’Accademia italiana della cucina. La cena nel corso della quale è stato conferito il premio si è svolta lo scorso mercoledì 14 settembre presso il ristorante Due barche.

“E’ un grande vanto per tutta la comunità – commenta l’Amministrazione comunale di San Possidonio – che premia una grande tradizione familiare. L’Amministrazione è davvero orgogliosa che questo premio sia arrivato in un piccolo paese come il nostro che ancora una volta dimostra di poter competere con realtà di gran lunga maggiori”.