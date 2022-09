CAVEZZO – A Cavezzo arrivano i sassi portafortuna di Ester Fulloni. L’artista medollese lancia una piccola caccia al tesoro… non troppo nascosto.

Dopo la volta di Medolla e San Felice, adesso tocca a Cavezzo.

Sassi dipinti a mano con tanti disegni diversi da usare come fermacarte, fermaporte, segnaposto, soprammobile…e le coccinelle da tenere sempre in tasca, in borsa, nello zaino…