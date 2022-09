A Modena una giornata di check-up gratuiti contro il rischio cardiovascolare

MODENA- Domenica 11 settembre fa tappa a Modena “Tieni in forma il tuo cuore”, la campagna di prevenzione del rischio cardiovascolare promossa dalla Regione Emilia-Romagna.

La clinica mobile sarà presente in Largo Sant’Agostino dalle 10 alle 18: al suo interno si alterneranno professionisti sanitari che effettueranno check-up gratuiti sul cuore e forniranno informazioni sulla salute del sistema cardiovascolare.

Nel corso della giornata, insieme ai cardiologi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, il dottor Stefano Tondi- direttore della Cardiologia dell’Ospedale civile- e il prof. Giuseppe Boriani- direttore della Cardiologia del Policlinico di Modena e del Dipartimento Interaziendale di Malattie nefrologiche, cardiache e vascolari- saranno presenti alcuni specialisti dell’Azienda USL di Modena che condurranno attività di counseling su movimento (dottor Gustavo Savino, Direttore della Medicina dello Sport), antifumo (dottor Massimo Bigarelli, responsabile del progetto tabagismo) e alimentazione sana (dottoressa Lara Valenti, dietista del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione diretto dal dottor Alberto Tripodi) per far conoscere ai cittadini i sani stili di vita, fondamentali per un cuore che si mantenga efficiente e in salute. Inoltre saranno eseguite dimostrazioni di BLSD-rianimazione cardiopolmonare, manovre di disostruzione delle vie aeree e utilizzo del defibrillatore semiautomatico: le attività saranno coordinate da operatori del servizio di emergenza territoriale-118.

Accanto ai professionisti delle Aziende sanitarie, sarà presente il volontariato, rappresentato dalle associazioni Croce Rossa, Croce Blu, Cittadinanzattiva e “Gli Amici del Cuore”, con la Presidente Marilena Campisi.

Senza necessità di prenotazione da parte del cittadino, l’équipe di specialisti effettuerà diversi tipi di check-up: la valutazione della pressione arteriosa e dell’indice di massa corporea (BMI), lo screening della fibrillazione atriale asintomatica e la determinazione dell’assetto lipidico e glucidico, con un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare (quest’ultima attività di prelievi è in linea di massima prevista per cittadini di età maggiore a 50 anni).

A disposizione dei cittadini anche una valutazione, attraverso l’algoritmo computerizzato della carta del rischio, del proprio livello di rischio cardiovascolare, con counseling finale da parte del cardiologo: i soggetti più a rischio verranno invitati a contattare il proprio medico di medicina generale e, in caso di riscontro di patologia, verrà garantita una visita presso la cardiologia di riferimento del territorio.

Alle ore 16 si terrà un breve saluto a operatori e volontari da parte dell’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, accompagnato da rappresentanti dell’amministrazione comunale di Modena e delle Aziende sanitarie modenesi.