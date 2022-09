Bomporto, “Natura in sella” alla scoperta di parchi e aree verdi

BOMPORTO- Un giro in bicicletta per Bomporto alla (ri)scoperta dei suoi parchi e delle sue tante aree verdi. Sabato 24 settembre Volpe Rossa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bomporto e con la Biblioteca comunale J.R.R. Tolkien, organizza “Natura in sella”: una pedalata aperta a tutti lungo i percorsi ciclabili del territorio, accompagnati da una guida naturalistica.

I partecipanti si ritroveranno alle 9.30 presso il parco Unità d’Italia, nella piazzola di via Arno, di fronte al centro commerciale “Il Naviglio”. L’itinerario toccherà non solo i parchi più conosciuti del paese, ma anche le aree nascoste e meno in vista, in modo da far scoprire ai visitatori un territorio ricco di verde e permettere alla comunità di guardare con occhi nuovi un paesaggio conosciuto e per questo troppe volte dato per scontato. Nel percorso verranno inoltre valorizzati aspetti particolari e curiosità legate alla natura, facendo diventare l’iniziativa un momento collettivo di conoscenza e condivisione. L’appuntamento, promosso nell’ambito della rassegna “Ci vuole il fisico” dedicata alla promozione dello sport e dei sani stili di vita, è ad accesso gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 059909780 o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.bomporto.mo. it.

