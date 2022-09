Carabinieri. Dopo 42 anni di servizio si congeda il brigadiere Antonio Monaco

MODENA- Dopo quarantadue anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il brigadiere capo qualifica speciale Antonio Monaco termina il suo servizio attivo e sarà collocato in congedo.

Originario del casertano ha prestato servizio in questi anni tra Bologna e Modena in importanti Reparti, in ultimo il Comando dell’ Aliquota Notifiche del Nucleo Informativo.

La segreteria del sindacato Usmia Carabinieri si unisce ai messaggi di congratulazioni per l‘ultimo giorno di servizio del collega Antonio Monaco: “Sempre allegro e gioviale, sempre pronto a rubare un sorriso anche nei momenti di maggior lavoro”.