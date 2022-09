Cavezzo, a Villa Giardino la 30esima edizione della Mostra Micologica

CAVEZZO- Il Gruppo Micologico-Naturalistico Cavezzese odv- in collaborazione con il Comune di Cavezzo, Auser Insieme–Villa Giardino e Ispettorato Micologico AUSL di Modena- organizza a Cavezzo, a Villa Giardino ( in via Cavour 24) la 30° Mostra Micologica.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è per domenica 2 ottobre dalle ore 8 alle ore 19.

Verranno esposti funghi, commestibili e velenosi, raccolti nel nostro territorio di pianura: sull’Appennino Tosco-Emiliano, in Val di Fassa, Val di Fiemme e Val di Non, nei boschi litoranei dell’Emilia Romagna.

Durante l’orario di apertura della mostra, i soci del Gruppo Micologico saranno presenti per rispondere alle domande dei cittadini che parteciperanno.

Il Gruppo Micologico Naturalistico Cavezzese

Il Gruppo Micologico Naturalistico Cavezzese è nato nel 1992 su iniziativa di alcuni appassionati che prestano volontariamente e gratuitamente la loro opera. Il Gruppo si pone la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale divulgando la conoscenza delle erbe, delle piante, dei fiori e, in particolare, dei funghi e del loro habitat.

Attività

Il Gruppo organizza annualmente corsi di formazione e di informazione gratuiti rivolti a tutti i cittadini; incontri didattici con le scolaresche che ne fanno richiesta e mostre di funghi.

Gli incontri del lunedì

Sei interessato alla micologia? Ti piacerebbe identificare un numero maggiore di funghi quando frequenti un bosco? Ti interessa sapere se il fungo che hai raccolto è commestibile? Il Gruppo micologico vi aspetta ogni lunedì, dalle ore 21 alle ore 23, a Villa Giardino: in via Cavour 24.

