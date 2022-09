Uninominale Carpi, il candidato del centrodestra Galati incontra i cittadini al mercato di Mirandola

MIRANDOLA – Giuseppe Galati, candidato per il centrodestra, in quota Noi Moderati, al collegio Uninominale U07 Carpi comprendente i comuni dell’Area Nord della provincia di Modena, è stato questa mattina (5 settembre) al mercato di Mirandola, insieme alle rappresentanze dei partiti di centrodestra alleati alle prossime elezioni, per rilanciare i punti del programma elettorale sul tema della famiglia.

“Obiettivo da sempre prioritario nel centrodestra è rilanciare la natalità. Per farlo è necessario sostenere le famiglie sul piano economico e della gestione dei tempi di vita e di lavoro. Per questo puntiamo all’assegno unico universale, all’aumento della contribuzione nei congedi parentali e alla gratuità degli asili nido per le fasce di reddito basse, oltre ad una maggiore equità in quelle fasce più alte. Ci sono famiglie che devono sacrificare un intero stipendio per pagare la retta dell’asilo, e questo non è accettabile. Se non si aiutano le famiglie a crescere non si aiuta il Paese. Il centro destra ha proposte semplici, chiare e di grande efficacia, ma soprattutto, a differenza della sinistra, ha la compattezza e la condivisione tra le sue anime, per portarle avanti con forza, da subito”, ha spiegato Galati.