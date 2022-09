Disabilità: via ai contributi per il trasporto scolastico nei comuni Ucman

SAN POSSIDONIO, CAVEZZO- L’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha pubblicato un bando per contribuire alle spese per gli spostamenti degli studenti in situazione di disabilità che frequentano istituti d’istruzione secondaria di secondo grado residenti nel territorio dell’Unione.

Per partecipare al bando è necessario presentare una documentazione che certifichi la condizione di disabilità e una dichiarazione di un medico specialista Ausl che attesti l’impossibilità a utilizzare mezzi di trasporto pubblico. L’Isee dovrà essere inferiore a 30.000 euro. La scadenza per presentare le domande è giovedì 20 ottobre 2022. L’avviso pubblico e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito del comune di riferimento.

