Elettori affetti da grave infermità: come richiedere il voto assistito in cabina elettorale

MODENA- In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 gli elettori affetti da gravi deficit visivi, motori, funzionali o altro impedimento di analoga gravità potranno esercitare il diritto al voto scegliendo un accompagnatore che li affianchi nella cabina elettorale.

Per poterlo fare occorre un apposito certificato medico, che viene rilasciato gratuitamente ed è valido per tutta la durata della tessera elettorale, e che può essere rilasciato – in presenza dei requisiti sanitari – in qualunque momento, anche nel corso della visita medica per l’accertamento della disabilità.

Presentando il certificato medico all’ufficio elettorale del proprio Comune è possibile ottenere sulla tessera elettorale il timbro relativo al diritto al voto assistito. Chi ha già il timbro “AVD” sulla scheda non necessita di ulteriore certificazione.