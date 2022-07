Elezioni politiche 2022: quando, come e per cosa si vota

ROMA- C’è la data delle prossime elezioni politiche 2022: si voterà in anticipo (la naturale scadenza era prevista per il 2023) il 25 settembre per le due Camere del Parlamento, in modo da velocizzare le procedure per formare il nuovo governo post-Draghi. A tre mesi e mezzo dal referendum sulla giustizia l’Italia, dunque, è chiamata di nuovo alle urne.

Secondo l’articolo 61 della Costituzione si deve andare a votare entro 70 giorni dallo scioglimento delle Camere e dopo le prime ipotesi sulla data (18 settembre, il weekend successivo oppure il 2 ottobre) è stata ufficializzato l’election day il 25 settembre.

Cosa succede ora e come si vota con il Rosatellum

Entro il 27 luglio il Ministero degli Interni dovrà comunicare alla Farnesina l’elenco degli elettori all’estero. Prima di Ferragosto, invece, i partiti dovranno depositare i simboli elettoriali e, entro il 21 e 22 agosto, le liste con i candidati alle prossime elezioni.

Il 25 settembre si voterà con la legge elettorale Rosatellum (che prende il nome dal suo ideatore, il deputato Pd Ettore Rosato): la legge elettorale prevede un mix di maggioritario e proporzionale. Un terzo dei seggi di Camera e Senato verrà assegnato con un sistema maggioritario (chi prende più voti vince nel collegio) e gli altri due terzi con un sistema proporzionale attraverso un meccanismo di listini “bloccati”.

I cittadini italiani maggiorenni sceglieranno 400 deputati (prima erano 630) e 200 senatori (contro i 315 delle ultime consultazioni nazionali). Nel dettaglio 147 deputati saranno eletti con il sistema maggioritario, 245 con il proporzionale e 8 dagli elettori all’estero, mentre 74 senatori con il maggioritario, 122 con il proporzionale e 4 dagli italiani all’estero.

