Finale Emilia, cimitero ebraico: la casa del custode potrebbe diventare un museo

FINALE EMILIA- La casa del custode, accanto all’antico cimitero ebraico di Finale Emilia potrebbe diventare la sede del museo dell’Ebraismo finalese. Al momento il progetto è in fase embrionale, ma l‘associazione Alma Finalis– in occasione della Giornata della cultura ebraica– ha presentato uno studio di fattibilità redatto dall’architetto Gherardo Braida proprio per il recupero dello stabile, oggi diroccato, e il suo allestimento come spazio museale.

I lavori- secondo una prima stima- potrebbero richiedere un investimento di 700-800mila euro, con la possibilità di poter accedere a bandi con risorse specifiche.

L’edificio- che esisteva già nel primo ‘600- è stato ampliato nel ‘700 con la creazione di un locale per le esequie. E’ rimasto di proprietà della comunità ebraica di Modena fino al 2000, quando è stato poi ceduto al Comune di Finale Emilia.

Secondo quanto illustrato nel progetto il museo dovrebbe essere realizzato al piano terra, su una superficie di circa 150 metri quadri: al piano superiore troverebbero spazio le dotazioni tecnologiche e gli impianti per il controllo della temperatura e dell’umidità.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017