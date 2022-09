Galati: “Risultato dà speranza in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi”

“Grazie gli 87.700 elettori che hanno scelto il centro-destra. Risultato comunque straordinario, contributo alla vittoria nazionale. Collegio sempre meno rosso e sempre più blu”. Giuseppe Galati, candidato per il centro destra al collegio Uninominale 07 Carpi, ha così commentato l’esito del voto che ha visto vittorioso il candidato del Pd Andrea De Maria.

“La vittoria nel collegio è mancata per un soffio, ma l’affermazione del centro-destra, di fatto a pari merito con il centro sinistra in una terra dove la maggior parte dei comuni sono guidati dal PD è un grande risultato, capace di contribuire alla straordinaria affermazione del centro destra a livello nazionale. Anche questo era il nostro obiettivo, al di là dell’esito nel collegio. Desidero ringraziare sinceramente gli oltre 87.000 elettori, i militanti del centro destra e tutti coloro che ci sono stati vicino in questa campagna elettorale.

Lo scarto di nemmeno duemila voti su 190.000, pari allo 0,7%, e in bilico fino all’ultimo, disegna un collegio sempre meno rosso e sempre più blu. Il centro destra si è affermato in un numero sempre maggiore di comuni dove governa la sinistra e questo è segno di speranza per il centro destra in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi. Siamo sicuri che il centro destra al governo del paese saprà dare al territorio ciò che da anni è mancato”

