Marian Lugli (FdI): “A Mirandola siamo il primo partito del centrodestra”

MIRANDOLA – La tornata elettorale di ieri pone Fratelli d’Italia primo partito del centrodestra e secondo partito assoluto a Mirandola. Grande la soddisfazione dell’esponente mirandolese più rilevante del partito di Giorgia Meloni, Marian Lugli.

Ciò è dovuto certamente al carisma della nostra presidente Giorgia Meloni che si appresta a prendere le redini del governo nazionale, ma anche al grande lavoro svolto in questi mesi in città, con una costante presenza in mezzo alla gente, che ci ha permesso di superare in percentuale lo stesso dato nazionale.