Il Ponte Nuovo di Bomporto si colora di rosso per il disarmo nucleare

BOMPORTO- Un ponte illuminato di rosso per affermare con forza l’urgenza del disarmo nucleare. L’Unione dei Comuni del Sorbara aderisce alla campagna “Nuclear Experience”, lanciata da Anci e da Croce Rossa Italiana, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della progressiva riduzione degli arsenali nucleari e della loro messa al bando totale.

A nome dell’intera Unione, a partire da lunedì 26 settembre sul Ponte nuovo di Bomporto verrà proiettata una luce rossa per condividere i contenuti dell’iniziativa di Anci e Croce Rossa su un tema drammaticamente attuale: un’azione simbolica per ribadire la posizione unitaria delle sei Amministrazioni comunali in favore dell’eliminazione delle armi nucleari.