Il Punto unico di prenotazione e assistenza di base si sposta

MODENA- Cambia sede il Punto unico di prenotazione e assistenza di base (ex Cup-Saub), oggi ospitato nella struttura modulare di via del Pozzo: da lunedì 3 ottobre il servizio troverà spazio presso il Centro commerciale La Rotonda, in via Carlo Casalegno 31/4, nei locali dell’ex Punto prelievi. Insieme all’ex Cup-Saub sarà trasferito nella nuova sede anche l’ufficio per l’assistenza protesica e integrativa.

Migliora l’accessibilità, grazie alla presenza di un ampio parcheggio, di altri servizi di utilizzo quotidiano e alle comode fermate della linea del trasporto pubblico. I locali, posti al primo piano, sono serviti da un ascensore che garantisce l’accesso anche alle persone con difficoltà di deambulazione. Cambia la sede ma non cambiano le modalità di accesso ai servizi: resta necessario fissare un appuntamento per accedere all’ex Cup/Saub (per telefono o, solo per pratiche di assistenza di base, online su auslmo.zerocoda.it), così come restano valide le modalità attualmente in uso per accedere all’ufficio protesica. Il trasloco dei due servizi rientra nell’ambito di un più ampio piano che riguarda le sedi sanitarie presenti nel Distretto di Modena.

