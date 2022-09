Malore in strada, tre persone soccorse a San Biagio, Mirandola e San Felice

SAN FELICE SUL PANARO, SAN BIAGIO IN PADULE E MORTIZZUOLO – Sabato tre persone sono state soccorse in tre diversi momenti tra San Felice, San Biagio e Mortizzuolo, frazione di Mirandola.

A San Felice attorno alle 10 una signora di 75 anni ha avuto un mancamento al cimitero. Fatta sedere fuori, è stata soccorsa dall’ambulanza e sul posto è arrivata anche una pattuglia di agenti della polizia locale Area Nord.

A San Biagio alle 15 una donna si è accasciata nel cortile di casa sua in via Primo maggio. Chiedeva aiuto, l’hanno sentita i vicini che hanno chiamato la polizia locale, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per forzare l’ingresso. Come la 75enne di San Felice, anche l’anziana di San Biagio è stata portata in ospedale a Mirandola per accertamenti.

Nel pomeriggio, poco distante, a Mortizzuolo, un uomo ha perso i sensi mentre si trovava per strada, su via Imperiale. Soccorso dall’ambulanza, è stato portato al San Maria Bianca per accertamenti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017