Marzio Breda vince la 58esima edizione del Premio Estense

MODENA- Marzio Breda è il vincitore della 58esima edizione del Premio Estense.

Il verdetto è arrivato alla quinta votazione, con 23 preferenze, dopo un confronto attento tra la giuria tecnica presieduta da Guido Gentili e quella popolare. Entrambe le giurie si sono riunite sabato 24 settembre al Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara per confrontarsi sulla quartina finalista: “Capi senza Stato. I presidenti della grande crisi italiana”(Marsilio) di Marzio Breda, “La scuola ci salverà” (Solferino) di Dacia Maraini, “Il campo di battaglia” (La Nave di Teseo) di Maurizio Molinari e “Claretta l’hitleriana” (Longanesi) di Mirella Serri.

Il presidente Guido Gentili, interpretando il pensiero della giuria tecnica, ha osservato: “Questa edizione si è sicuramente contraddistinta per la qualità e l’autorevolezza dei titoli finalisti, quattro punti di vista utili a comprendere e interpretare l’attualità”.

Marzio Breda con “Capi senza Stato. I presidenti della Grande Crisi italiana” (Marsilio) racconta come si è trasformato e come è destinato a mutare ancora il ruolo del presidente della Repubblica. Quali cambiamenti hanno provocato le crisi istituzionali e le emergenze di questi anni? Da un osservatore privilegiato, testimone di oltre un trentennio di vicende e intrighi sul Colle, una storia del paese in cinque ritratti di figure che hanno assunto un ruolo chiave per la vita della nostra democrazia, dal «picconatore» Cossiga a Sergio Mattarella.

L’autore commenta così la vittoria del Premio Estense: “Un riconoscimento inaspettato. Nel libro ho cercato di dare il senso della metamorfosi che hanno compiuto i capi dello Stato e di come siano divenuti registi politici decisivi per risolvere i momenti di crisi di sistema. Ho avuto la fortuna di costruire un rapporto personale con tutti i Presidenti, andando anche oltre il rapporto tra giornalista e la sua fonte. Da Cossiga in poi, i presidenti scoprono l’importanza di inaugurare un dialogo con i cittadini e questo spiega anche perché siano più propensi al confronto”.

La giuria presieduta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Gian Luigi Zaina, e composta da sette imprenditori dei territori di Bologna, Ferrara e Modena (Marco Arletti, Gianna Bigliardi, Nicola Lamacchia, Gianluca Loffredo, Rudi Ricci Mingani, Andrea Panizza e Paolo Saini) ha assegnato a Giovanna Botteri il 38° “Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione” con il parere favorevole della giuria tecnica per il contributo importante all’analisi del conflitto in Ucraina e dello scenario internazionale.

Nel pomeriggio al Teatro Comunale “Claudio Abbado di Ferrara” si svolgerà la cerimonia di premiazione, condotta da Cesara Buonamici, con la consegna dell’Aquila D’Oro a Marzio Breda e il “Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione” a Giovanna Botteri.

Il Premio Estense dal 1965 premia l’eccellenza del giornalismo italiano, alimentando il confronto sui più importanti temi di attualità e la sensibilità alla responsabilità sociale d’impresa.

La giuria tecnica del Premio Estense, presieduta da Guido Gentili, è composta da Giacomo Bedeschi, Michele Brambilla, Luigi Contu, Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Giordano Bruno Guerri, Laura Laurenzi, Agnese Pini e Venanzio Postiglione.

“C’è similitudine tra BPER Banca e il Premio Estense, perché entrambi nel tempo hanno assunto sempre maggior importanza. Il nostro Istituto nasce in Emilia ed è cresciuto considerevolmente, lavorando con uno sguardo rivolto al futuro ma cercando di restare fedele ai valori che la caratterizzano da sempre. L’occasione di partecipare ad un evento culturale di valore nazionale ormai consolidato come il Premio Estense offre l’opportunità alla nostra banca di continuare a creare valore e restituirlo alla collettività, proseguendo in una precisa e consapevole scelta di responsabilità sociale d’impresa che da sempre ha caratterizzato il nostro Istituto”- ha dichiarato Massimo Biancardi, responsabile Direzione territoriale Emilia Est-Romagna di BPER Banca che anche quest’anno si conferma main sponsor del Premio Estense.