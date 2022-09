Regina Elisabetta, quando Buckingham Palace rispose alla lettera di un bambino di Mirandola

MIRANDOLA – Nei giorni dell’affetto e del commiato nei confronti della regina Elisabetta II, scomparsa dopo 70 anni di regno, lasciato in eredità al figlio, re Carlo III, torna alla mente una storia, accaduta alcuni anni fa, che ha come origine la Bassa modenese e, in particolare, Mirandola.

Quattro anni fa, infatti, un bambino mirandolese, che allora aveva 8 anni, Benedetto Belluzzi, fin da piccolissimo appassionato di equitazione e della Guardia Reale inglese, scrisse una lettera, accompagnata da una sua foto in uniforme rossa e cappello nero, indirizzata nientemeno che alla regina Elisabetta in cui chiedeva di poter diventare un giorno parte dei soldati di Sua Maestà.

La sorpresa più grande per la famiglia di Benedetto fu quella di vedersi recapitare una risposta da Buckingham Palace, per la precisione a firma di Lady Susan Hussey, assistente personale della regina, che ringraziava il bambino mirandolese per la lettera inviata e affermava che la stessa regina era stata contenta di leggerla.

Ora, Benedetto ha 12 anni, continua ad essere molto appassionato di tutto ciò che è legato all’Inghilterra e conserva gelosamente la lettera di risposta ricevuta da Buckingham Palace.

