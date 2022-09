Regno Unito in allarme per la salute della regina Elisabetta. Tutti i figli al castello di Balmoral

E’ allarme nel Regno unito per le condizioni di salute della regina Elisabetta che- secondo una nota diramata da Buckingham Palace- si sarebbero aggravate.

Al passaggio di consegne alla testa del governo britannico tra Boris Johnson e Liz Truss- due giorni fa- Elisabetta si era mostrata in piedi ma visibilmente affaticata ed era stata costretta nella giornata di mercoledì 7 settembre a rinunciare a una riunione virtuale.

Al momento si trova sotto stretta sorveglianza medica nel castello di Balmoral. Il principe Carlo, erede al trono britannico, ha raggiunto con la consorte Camilla la residenza scozzese per stare accanto alla regina. Così come il principe William, secondo nella linea di successione, che è partito da Londra per raggiungere la Scozia.

Tutti e quattro e figli di Elisabetta sono al capezzale di Elisabetta, dopo aver appreso dell’aggravamento delle sue condizioni. A riportarlo sono i media inglesi che hanno comunicato l’arrivo a Balmoral anche dei principi Anna, Andrea ed Edoardo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017