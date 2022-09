Riapre la Cupola della Lamborghini a Pieve di Cento

Nell’ambito della Bull Days Community del 16, 17 e 18 settembre è in programma l’apertura straordinaria della cupola Lamborghini a Pieve di Cento, con esposizione trattori, supercar, monoposto formula 1 e mostra fotografica con immagini inedite della fabbrica per celebrare la storia del toro nel territorio il braccialetto commemorativo ritirabile direttamente alla fabbrica dei trattori domenica 18 settembre dalle 09:00 (Via Provinciale Bologna, 2/G 40066 Pieve di Cento (BO) Tel. (+39) 051 68 61 760 | Email: info@eurotarget.co). Ingresso libero. Presenti anche i proprietari di trattori Lamborghini dell’area che vorranno raggiungere la Cupola

Il PROGRAMMA

Venerdì 16 settembre la Bull Days Community arriverà nel pomeriggio all’Admiral Hotel Bologna; alle 15.30 Visita al Museo Righini; 350 esemplari, tra cui spiccano la Auto Avio Costruzioni 815 del 1940, la prima vettura costruita da Enzo Ferrari, quando ancora non esisteva la sua fabbrica, acquistata da Righini dal Museo di San Martino in Rio; l’Alfa Romeo 2300 8C, appartenuta al leggendario Tazio Nuvolari, che con essa vinse la Targa Florio nel 1933 e il Gran Premio di Monza; la singolare Fiat Chiribiri del 1912, che nell’aspetto ricorda un sigaro su quattro ruote, in grado di raggiungere velocità sorprendenti per l’epoca. Road Show per le vie di Bologna e alle 20.00 Cena in ristorante tipico Emiliano “L’Aquila Nera”

Sabato 17 settembre Partenza con destinazione Pagani Automobili. Fondata nel 1999 in una piccola località posta tra Modena e Bologna, la casa automobilistica unisce in un mix perfetto la cultura e il design italiano al fiero carattere argentino del suo fondatore Horacio Pagani. Roadshow e pranzo in acetaia. A seguire destinazione Bull Bar Sant’Agata Bolognese con esposizione delle auto. Visita alle 16.30 al Museo Automobili Lamborghini. Rientro presso l’Admiral Hotel.

Domenica 18 settembre Evento Fabbrica dei Trattori – Apertura straordinaria a Pieve di Cento della cupola con esposizione Lamborghini (supercar storiche e moderne, trattori, monoposto Formula 1), mostra fotografica della fabbrica con ospiti e protagonisti dell’epoca. Poi Road Show, pranzo e Chiusura del Bull Days Motor Valley Tribute

SCOPRI IL PROGRAMMA > https://www.bulldays.net/bull-days-motor-valley/

