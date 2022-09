Ritrovato 55enne scomparso

Si temeva il peggio, invece è stato per fortuna ritrovato in vita da una squadra Vigili del Fuoco e affidato a sanitari del 118 per accertamenti l’uomo 55enne di cui da oggi pomeriggio erano in corso le ricerche a Modena dopo al denuncia della famiglia.

I Vigili del Fuoco erano stati attivati nel pomeriggio in supporto alla Polizia di Stato. Nel corso delle operazioni è stato scandagliato anche il laghetto del parco Ferrari da sommozzatori del nucleo regionale Vigili del Fuoco.

Il ritrovamento è avvenuto in zona piscine Dogali.

