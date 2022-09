San Felice, bando per l’affidamento del servizio infermieristico alla Cra “Augusto Modena”

SAN FELICE SUL PANARO – L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi dell’Area Nord ha pubblicato un avviso per manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento del servizio infermieristico della Casa Residenza per Anziani “Augusto Modena” di San Felice sul Panaro. L’affidamento, che sarà effettuato tramite procedura negoziata, include anche il coordinamento del servizio infermieristico.

Il servizio richiesto fa riferimento ai 61 ospiti della “Augusto Modena” per 12 ore giornaliere, sette giorni su sette, per 365 giorni all’anno. Dovrà essere garantita la presenza di 5,5 infermieri, compreso il coordinamento infermieristico, secondo il parametro regionale del rapporto tra numero degli ospiti e degli infermieri. L’attività da svolgere a favore degli utenti consiste in: assistenza sanitaria per anziani e adulti disabili, educazione sanitaria, prevenzione delle malattie e corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Tra le mansioni da svolgere si ricordano anche: collaborazione con gli operatori sanitari e sociali, pianificazione dell’intervento assistenziale infermieristico e partecipazione all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della rete familiare.

L’avviso e la documentazione necessaria per presentare la propria candidatura sono pubblicati sul sito www.aspareanord.it. La propria richiesta d’invito o candidatura dovrà pervenire ad ASP entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 30 settembre 2022, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo asp.mo.areanord@pec.it.

