“Settembre finalese”, a Finale Emilia un mese di eventi ed iniziative

FINALE EMILIA – La conclusione dell’estate sarà un momento particolarmente intenso per chi frequenta e vive la città di Finale Emilia. Un tempo dedicato alla Fiera campionaria, oggi il mese di settembre torna centrale nel calendario degli eventi con una serie di iniziative, manifestazioni e appuntamenti organizzati e promossi, oltre che dall’amministrazione comunale, da associazioni di volontariato, organizzazioni economiche, attività commerciali e pubblici esercizi.

“Credo che l’offerta che la città nel suo insieme, in tutte le sue componenti attive – spiega l’assessora alla Cultura del Comune di Finale Emilia, Elisa Cavallini – ha saputo proporre per il mese di settembre sia in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Spettacoli, iniziative culturali, momenti di riflessione anche religiosa, occasioni di socialità, c’è un po’ di tutto per tutti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno promosso iniziative e ci hanno supportato in quelle che abbiamo curato direttamente. La collaborazione credo sia un elemento fondamentale per il futuro della nostra città”.

SETTEMBRE FINALESE

Venerdì 2

Ore 21.00 – Biblioteca Comunale “Giuseppe Pederiali“, viale della Rinascita 6/2

ANSER IN CONCERTO A DIECI ANNI E 100 GIORNI DAL SISMA

Virginia Sutera violino – Alberto Braida tastiere e moog

A cura del Comune di Finale Emilia

Ore 21.00 – Lumacarena (estivo della Sala Polivalente Don Alfredo Pizzi) via Garigliano, 14 – Casumaro

DONNE E POESIA A cura dell’Associazione Biblioteca Ileana Ardizzoni



Domenica 4

Ore 11.00 – Chiesa del Seminario

FESTA DELL’AMMALATO Santa Messa e pranzo insieme

Dalle ore 11.30 – Ritrovo presso Il Chiosco, via Trento e Trieste 24F

LA GOLIARDISSIMA Biciclettata enogastronomica a tappe in diversi locali finalesi

Ore 18.00 – Sede Mani Tese, via per Camposanto 7/a

VOV. ORTOGRAFIE. TI MANGI LE PAROLE

Parole e poesie, ortografie e zapping sonoro, omelette express

Iniziativa realizzata da MANI TESE aps Finale Emilia con il patrocinio del Comune di Finale Emilia.

Lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7

ore 21.00 – Chiesa del Seminario, Piazzale Don Bosco 1

SULLE NOTE DELLA SANTITÀ

Triduo di preparazione alla solennità della B. V. delle Grazie



Mercoledì 7

ore 18.30 – Ritrovo davanti al Municipio – Piazza Verdi, 1

DI BOCCA IN BOCCA. Camminata sonora attraverso le ferite del sisma.

Iniziativa realizzata da Collettivo Amigdala in collaborazione con Centro documentazione Sisma Emilia 2012,

Istituto Storico di Modena e Comune di Finale Emilia.

Mercoledì 7, Giovedì 8, Venerdì 9, Sabato 10

Stadio Comunale – Via di Sotto 2

UN CALCIO ALL’ESTATE. Pizza, birra & musica A cura di Junior Finale Asd



Giovedì 8

ore 9.00 – Locali di via Cavour

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA. Celebrazione liturgica A cura della Comunità Ortodossa

ore 18.00 – Chiesa del Seminario, piazzale Don Bosco 1

SANTA MESSA DELLA B.V. DELLE GRAZIE

Al termine della Messa, solenne processione accompagnata dalla Banda di Scortichino.

A seguire, nel parco del Seminario, momento conviviale, esibizione del Coro Sorridi con Noi

diretto da Lucia Tassi e Corrida S(c)emiseria

ore 21.00 – Cortile interno Nuovo Cinema Corso, corso Matteotti 3

PRIMO ANNIVERSARIO DEL CINEMA CORSO

L’Accademia dei Fluttuanti in “In the court of the Crimson King” con live painting visual di Michele Bernardi

A cura di perCorsi Cooperativa Sociale



Venerdì 9, sabato 10, domenica 11

SBARACCO Offerte e promozioni presso i negozi finalesi

Iniziativa promossa dal Comitato Commercianti



Venerdì 9

dalle ore 17.30 alle 19.00 – presso “La Stella nel Parco” via Trento Trieste

TERSICORE. FESTA DI INIZIO ANNO A cura di ASD Tersicore per la Danza

ore 20.30 – Sala di Comunità Seminario di Finale Emilia

BURRACO SETTEMBRINO

Torneo di beneficenza per l’acquisto dell’impianto audio del Duomo di Finale Emilia

A cura de La Corte del Burraco in collaborazione con la Parrocchia SS Filippo e Giacomo ap e il contributo di Pro Loco aps

Sabato 10

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Giardini Pubblici De Gasperi

AN GHIN GÒ – Creature fantastiche… e a volte spaventose

Laboratori sorprendenti per la realizzazione di creature fantastiche e mostruose con l’utilizzo di materiali segreti.

Attività per bambini e genitori

dalle ore 20.00 – Centro storico

NOTTE BIANCA. Sbaracco e animazione per le vie del Centro storico

A cura del Comune di Finale Emilia e del Comitato Commercianti

Dalle ore 20.00 – Piazza Verdi

Le creature fantastiche .. prendono vita nella notte bianca

dalle ore 20.00 – Piazza Baccarini

NOTTE DI FINE ESTATE Cena animata Iniziativa promossa da Il Chiosco

ore 21.00 – Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali, viale della Rinascita 6/2

Presentazione della nuova edizione del libro

GLI EBREI DEL FINALE NEL CINQUECENTO E NEL SEICENTO di Maria Pia Balboni

A cura di Alma Finalis, con il patrocinio del Comune di Finale Emilia

Iniziativa realizzata nell’ambito degli eventi della Giornata Europea della Cultura Ebraica



Domenica 11

ore 17.00 – Parco Carrobio, Massa Finalese

AN GHIN GÒ – Le fiabe nel bosco

A cura del Comune di Finale Emilia

ore 21.00 – Lumacarena (estivo della Sala Polivalente Don Alfredo Pizzi) Casumaro, via Garigliano 14

NEW YORK – PAROLE E MUSICA INTORNO ALLA GRANDE MELA

A cura dell’Associazione Biblioteca Ileana Ardizzoni

Lunedì 12

ore 20.45 – Sede del CARC, Via Comunale Rovere, 31/E

30° ANNIVERSARIO UTE – Università Della Terza Età e del Tempo Libero

Finale Emilia anni 60/70 nelle foto di Ettore Bertelli, con Celso Malaguti. A cura del CARC Finale Emilia (partecipazione su invito)

Da Lunedì 12 a lunedì 19

dalle ore 14.00 – Via Monte Grappa

TERSICORE SCUOLA APERTA. Lezioni di prova A cura di ASD Tersicore per la Danza



Mercoledì 14

ore 9.00 – Locali di via Cavour

ESALTAZIONE DELLA CROCE. Celebrazione liturgica

A cura della Comunità Ortodossa

ore 20.45 – Sede del CARC, Via Comunale Rovere, 31/E

30° ANNIVERSARIO UTE – Università della Terza Età e del Tempo Libero

Finale Emilia 2022-1022 un percorso a ritroso di mille anni, con Gherardo Braida

A cura del CARC Finale Emilia (partecipazione su invito)

FINALE EMILIA, CITTÀ DELLA MUSICA

presso Giardini Pubblici De Gasperi

A cura del Comune di Finale Emilia, Assessorato alla Cultura

Venerdì 16, ore 21.00

ASTOR PIAZZOLLA. MUSICA, PAROLE E PASSI

Una serata omaggio al maestro di tango argentino e alla musa italiana che lo incantò, Milva, la Pantera di Goro

A cura di Art&Tango in collaborazione con Bruskers Guitar Duo, Claudia Franciosi (voce) e Gaetano Dolce (violino)

Francisco Papa ( interventi poetici)

Sabato 17, ore 21.00

MUSICA DA RIPOSTIGLIO

Quattro musicisti per un’atmofera tipicamente retrò.

Luca Pirozzi chitarra, banjo, voce; Luca Giacomelli chitarre, cori; Raffaele Toninelli contrabbasso, cori; Emanuele Pellegrini batteria, percussioni, cori

Domenica 18, ore 21.00

ZAMBRA MORA IN CONCERTO MUSICA DAL MONDO

Luca Cacciatore sax soprano, sax alto, flauto traverso, clarinetto; Paolo Bedini chitarra classica, oud; Lucio Forghieri percussioni; Mario Sehtl violino; Igino Luigi Caselgrandi batteria; Gianluca Lione basso

Venerdì 16

ore 20.45 – Sede del CARC, Via Comunale Rovere, 31/E

30° ANNIVERSARIO UTE – Università Della Terza Età e del Tempo Libero

Presentazione del libro di Alessandro Braida GENIUS LOCI – Lo spirito del luogo nella storia dei personaggi che sono nati o hanno vissuto a Finale Emilia

A cura del CARC Finale Emilia (partecipazione su invito)

Sabato 17

ore 10.00 – Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali, viale della Rinascita 6/2

CONCORSO FOTOGRAFICO “Scorci su Finalestense 2022”

Esposizione delle opere e premiazione dei vincitori

A cura delle Associazioni I Fotograf, Lo Cantacucco e La Moda nei Tempi

ore 21.00 – Nuovo Cinema Corso, corso Matteotti 3

I Nottambuli presentano AL FIOL DAL SENDICH A cura di perCorsi Cooperativa Sociale



Domenica 18

GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA

Ore 10.00 – 11.00 Visite guidate al Cimitero Ebraico

Ore 9.30 – 11.30 Visite guidate al Ghetto

Ore 13.00 – “Osteria La Fefa”, Via Trento Trieste 9/C

Pranzo con piatti della tradizione ebraica

Ore 18.00 Stazione Rulli Frulli, viale Stazione 2

Presentazione del progetto di recupero dell’ex Casa del custode e parco attiguo,

destinati a divenire Museo dell’Ebraismo Finalese e Giardino dei Giusti

Iniziativa organizzata dall’Associazione Alma Finalis in collaborazione con il Comune di Finale Emilia

Per informazioni e iscrizioni alle visite guidate:

Biblioteca “G. Pederiali” di Finale Emilia tel. 0535 788331 – biblioteca@comune.finale- emilia.mo.it

dalle ore 7.30 – Kartodromo, via Abbà e Motto 5/A, Massa Finalese

GARA CICLISTICA PER GIOVANISSIMI A cura di Team9 asd

ore 7.45 ritrovo Bar Portici, Piazza Verdi

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Biciclettata naturalistica I edizione

Per informazioni e iscrizioni : 334 1491771

ore 11.00 – Chiesa del Seminario

FESTA DELLA FAMIGLIA A cura della Parrocchia di Finale Emilia

dalle ore 16.30 – Sede del CARC, Via Comunale Rovere, 31/E

30° ANNIVERSARIO UTE – Università Della Terza Età e del Tempo Libero

Festa sociale con l’orchestra “Quelli del Lunedì” A cura del CARC Finale Emila (partecipazione su invito)

ore 17.00 – Parco Carrobio – Massa Finalese

AN GHIN GÒ – Le fiabe nel bosco A cura del Comune di Finale Emilia

Mercoledì 21, Giovedì 22 e Venerdì 23

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 – Scuola di Musica Enzo Suffritti

SCUOLA APERTA

Per scoprire l’offerta formativa a.s. 2022/2023, conoscere gli insegnanti, provare gli strumenti ed iscriversi ai corsi.

A cura di Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli



Mercoledì 21

ore 21.00 – Nuovo Cinema Corso, corso Matteotti 3

NO FAST FASHION. Proiezione del documentario STRACCI A cura di Manigolde



Venerdì 23

ore 17.00 – Piazzale Salvo d’Acquisto

Commemorazione del Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto

Medaglia D’oro al Valor Militare

A cura di ANPI Finale Emilia



Sabato 24

ore 21.00 – Nuovo Cinema Corso, corso Matteotti 3

FAUSTO POLLIO & RAFFAELLO REGOLI – Da Napoli a Ravenna in bicicletta

Primo appuntamento della rassegna “Gli inventori di teatro”

ore 15.00 – Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali

UN LIBRO … UN’EMOZIONE

Gruppo di lettura per adulti coordinato dalla dott.ssa Adele Masuzzo



Mercoledì 28

ore 21.00 – Sede del CARC – Via Comunale Rovere, 31/E

UNA SERATA DI ARCHEOLOGIA FINALESE NEL RICORDO DI ROBERTO FERRARESI

A cura di Gruppo Studi Bassa Modenese in collaborazione con CARC Finale Emilia e Gruppo Culturale R6J6



Giovedì 29

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 – Nuovo Cinema Corso, Corso Matteotti 3

LE LEZIONI DEL SISMA EMILIA 2012, 10 eventi per 10 anni

Convegno diffuso. Terza sessione: Aspetti geologici, geotecnici e sismologici

A cura di Centro Documentazione Sisma Emilia 2012 e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Venerdì 30 e sabato 1 ottobre

STUZZICAMENTE: CIBO E MUSICA

Enogastronomia e musica per le vie di Finale

A cura del Comune di Finale Emilia, in collaborazione con bar, ristoranti, artigiani, commercianti e pubblici esercizi finalesi

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017