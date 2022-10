A San Prospero premiati i migliori studenti con una borsa di studio

SAN PROSPERO SULLA SECCHIA –

Sabato 15 ottobre nella Sala Consiliare sono stati premiati gli 8 vincitori che si sono distinti per merito all’esame di licenza della scuola secondaria inferiore nell’anno 2021/2022.

Le borse di studio del valore di 250 euro ciascuna sono state sponsorizzate da Valmatic e sostenute anche da un privato cittadino e un’azienda che opera nel territorio.

Grande soddisfazione per i ragazzi e i familiari presenti!

Il Sindaco Sauro Borghi si è congratulato con i vincitori, li ha invitati a continuare ad impegnarsi negli studi e a coltivare i loro sogni, nella speranza che questi non li portino lontani dal loro comune o comunque li vedano di ritorno per contribuire in futuro al benessere e alla prosperità della loro terra.

Alla cerimonia sono stati invitati anche i vincitori delle borse di studio della precedente edizione: Gaetano Balzamo, Matilde Cossu e Giulia Puorto che hanno passato il testimone ai nuovi premiati ed hanno rassicurato il Sindaco e i presenti sul buon proseguimento dei loro studi.