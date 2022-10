Bomporto, bastonate ad un altro membro della banda dello spray: a giudizio uno dei capi

BOMPORTO – E’ iniziato ieri, venerdì 30 settembre, il processo in cui Andrea Cavallari, membro della cosiddetta banda dello spray, già condannato a 11 anni e 6 mesi per i fatti della discoteca di Corinaldo, dove morirono sei persone tra il 7 e l’8 dicembre 2018, dopo che fu spruzzato spray urticante per compiere furti ai danni dei partecipanti ad un concerto, è accusato di avere colpito a bastonate con una mazza da baseball un altro dei componenti della banda, Paolo Attili, detto “il nonno”, che normalmente aveva il ruolo di autista nei colpi della banda. “Il nonno” era sospettato di fornire informazioni alle forze dell’ordine: per questo, secondo l’accusa, sarebbe stato aggredito a Bomporto da Cavallari, uno dei capi della banda. Attili al momento si trova all’estero e non può, dunque, prendere parte al processo come testimone. Secondo il giudice, potrebbe avere timore a fare rientro in Italia, essendo stato minacciato. La prossima udienza del processo si terrà a gennaio.

