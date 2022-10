Calcio giovanile: maxi rissa durante il match San Felice – La Pieve Nonantola, partita sospesa

MIRANDOLA – Episodio che rientra tra quelli che mai si vorrebbero vedere su un campo da calcio e, più in generale, in ambito sportivo, quello avvenuto sabato pomeriggio a Mortizzuolo nella gara valida per il campionato Allievi Under 17 tra San Felice e La Pieve Nonantola. L’arbitra Emanuela Converso è stata, infatti, costretta a sospendere prima e a dichiarare terminato poi, il match, come riporta la “Gazzetta di Modena”, a causa di una maxi rissa nata in campo in seguito ad un fallo commesso da un giocatore de La Pieve ai danni di uno del San Felice. Questa la miccia che ha fatto esplodere la rissa, accentuata dalla reazione del giocatore del San Felice, quando mancavano pochi minuti al termine del match, che vedeva la formazione giallorossa avanti col punteggio di 2-1. A quel punto gli animi si sono surriscaldati e in campo sarebbe entrato anche l’allenatore del San Felice, il cui comportamento, però, cambia a seconda delle versioni delle due formazioni: secondo la versione sanfeliciana, sarebbe intervenuto, come anche il collega de La Pieve, per sedare la rissa e separare i giocatori in campo; secondo la versione nonantolana, invece, avrebbe partecipato alla rissa.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017