Da Finale Emilia un ecografo in dono per le ragazze madri di Kathmandu

FINALE EMILIA- Un ecografo portatile per la casa di accoglienza per ragazze madri ‘Corona di bellezza’ di Kathmandu. E’ questo il dono- finanziato con i fondi di FederVita Emilia-Romagna e Centro aiuto alla vita (Cav) di Piacenza- che da Finale Emilia raggiungerà il lontano Nepal: grazie ai fondi raccolti con il progetto ‘Sanu Thoppa’- che in italiano significa ‘Piccola goccia’- lanciato dalla finalese Antonella Diegoli.

Si tratta di un macchinario indispensabile per monitorare le gravidanze delle donne ospitate nella casa di accoglienza, dopo il sisma che colpì il Nepal nel 2015.

«Dopo un anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia, Fabio Grandi, medico in pensione del Mantovano che ogni anni si reca in Nepal, ha potuto finalmente portare il macchinario a destinazione. Inoltre, un benefattore ha donato la somma necessaria per attivare un ‘Progetto Gemma’ che permetterà alle mamme accolte nella casa di avere un sostegno economico per un anno”- ha spiegato Antonella Diegoli al Carlino.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017