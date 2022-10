Finale Emilia, dopo 3 anni via Battisti è pronta per la riapertura

FINALE EMILIA- Il conto alla rovescia era iniziato ormai da qualche giorno: la riapertura di via Cesare Battisti, interrotta ormai da più di tre anni per la presenza del cantiere di ricostruzione del Duomo, è programmata per giovedì 20 ottobre alle ore 9.

Con la riduzione del cantiere, in attesa che si completino le opere di ripristino della principale chiesa cittadina, la viabilità del centro storico di Finale Emilia riacquista finalmente un’arteria fondamentale che consente di collegare nuovamente due parti di città separate ormai da anni. L’Amministrazione invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione perché 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮 𝗮 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝘀𝘂 𝘃𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗿𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗧𝗿𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲, che ormai da tempo non erano utilizzati, per dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Cesare Battisti. Per tenere alta l’attenzione degli automobilisti 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗮 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗮 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗿𝗼𝗰𝗶𝗼 𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲.



