Il Gruppo studi Bassa modenese compie 40 anni

Il Gruppo Studi Bassa Modenese aps, in occasione del quarantesimo anno di attività, organizza una serie di eventi e di attività dedicati al territorio da cui prende il nome e che da tanti anni è approfondito attraverso ricerche, iniziative e pubblicazioni finalizzate alla promozione culturale e alla conoscenza del nostro passato.

Tra tutti la rivista Quaderni della Bassa Modenese, con decine di articoli sulla storia, l’ambiente e la tradizione del nostro territorio e giunta oramai al n. 81, a cui si aggiungono i 58 volumi della collana Biblioteca dedicati a specifici temi.

Tra gli eventi in programma sono in fase di preparazione alcune iniziative dedicate alla storia del territorio che si terranno tra settembre e dicembre, alcune in via di definizione.

Al Teatro Facchini di Medolla sabato 15 e domenica 16 ottobre si terranno le due Giornate di Studio Tra Secchia e Panaro. Quarant’anni di ricerche per il futuro della Bassa Modenese, appuntamento aperto al pubblico.

L’iniziativa di significativo valore per la Bassa Modenese vuole raccontare e valorizzare le tante sfumature del nostro territorio, spaziando dalla tradizione all’ambiente, dalla storia all’archeologia, dall’architettura ai beni culturali e apportando elementi di novità. Le Giornate di Studio vedranno la partecipazione di eminenti storici, restauratori, architetti e archeologi esperti nelle varie materie trattate ed è dedicata agli studenti, agli studiosi e agli appassionati.

La Regione Emilia Romagna ha concesso il patrocinio e l’uso del logo Sisma 2012 X Anniversario.

Le Giornate di Studio sono patrocinate da: Regione Emilia Romagna – Assessorato alla Cultura; Provincia di Modena; Comune di Medolla; Unione Comuni Modenesi Area Nord; Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; Università di Bologna; Università di Modena e Reggio Emilia; Deputazione di Storia Patria di Modena; Istituto Italiano dei Castelli onlus; Ordine degli Architetti di Modena; Sanfelice 1893 Banca Popolare. Partners: Consorzio della Bonifica di Burana Gt service srl; Baraldini litografia, Morselli garden vivai.

Programma delle Giornate:

Sabato 15 ottobre

Mattino (9,30-13,00)

Saluto delle Autorità

Sessione Arte e beni culturali

Pomeriggio (15,00-18,00)

Sessione Storia, tradizione e letteratura

Domenica 16 ottobre

Mattino (9,30-13,00)

Sessione Archeologia, museologia e territorio

Pomeriggio (15,00-18,00)

Sessione Architettura e restauro

Durante l’evento sarà presente un bookshop dove poter trovare le ultime pubblicazioni del Gruppo Studi Bassa Modenese.

