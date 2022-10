Mamme che aiutano altre mamme: al via a novembre il progetto “Mamme Peer”

RAVARINO, BASTIGLIA- Mamme che aiutano altre mamme attraverso il metodo “peer”, in un percorso finalizzato alla condivisione di strumenti e metodi per dare supporto a future mamme e/o neo mamme del territorio dell’Unione del Sorbara.

Questo, in sintesi, il progetto lanciato dal Centro per le Famiglie dell’Unione, in collaborazione con la Cooperativa Sociale CEIS Formazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna e fondatore dell’Istituto Superiore di Scienze dell’Educazione e della Formazione «G. Toniolo».

L’azione, che prenderà il via a novembre, prevede il reclutamento di un gruppo di mamme volontarie alle quali proporre un corso di formazione specifica sul dialogo e la relazione di aiuto che le renda più idonee ad aiutare ed affiancare altre mamme e papà con bimbi piccoli che stanno passando un momento di difficoltà.

“L’obiettivo – spiega Nadia Caselgrandi, vice sindaca e assessora al Welfare del Comune di Castelfranco Emilia – è sperimentare una modalità di volontariato che prende spunto dalla famosa metodologia della peer education, un metodo d’intervento nell’ambito della promozione della salute e più in generale nella prevenzione, che può essere più correttamente traducibile “prevenzione tra pari” puntando sulla condivisione diretta di momenti di quotidianità e di difficoltà. Proprio questo approccio condivisivo, dà la possibilità alle persone coinvolte di riuscire a “leggere” e riconoscere determinate situazioni perché magari già precedentemente vissute”. “Questo – aggiunge Caselgrandi – crea la possibilità di essere maggiormente di aiuto laddove ce ne sia bisogno, lavorando anche sul fronte della prevenzione e facendo ancora una volta e ancora di più Comunità. Questa azione, infatti, nasce per essere di aiuto alle famiglie del nostro territorio perché la famiglia è un punto fondativo e per noi imprescindibile, come peraltro ci ricordano i nostri padri costituenti attraverso gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione”. “Non solo – ha concluso – questa iniziativa rappresenta un’ulteriore azione tangibile nell’accompagnamento nella fase di crescita delle nuove generazioni”.

Un’iniziativa che intende fornire alle partecipanti strumenti che permettano loro di dare supporto efficace in contesti educativi e assistenziali con i minori e le loro famiglie.

Tra gli obiettivi principali, migliorare capacità e competenze relazionali volte ad un sostegno preventivo ed educativo nei confronti degli altri; acquisire stimoli e strumenti volti a favorire un efficace coinvolgimento educativo; acquisire strumenti per saper leggere i comportamenti e gestire le situazioni di difficoltà. Il corso si rivolge a mamme residenti nei comuni dell’Unione dei comuni del Sorbara che siano interessate a svolgere un’azione di supporto e accompagnamento ad altre mamme del territorio ed è strutturato attraverso una serie di incontri teorici e momenti di confronto e discussione. Prevede l’alternarsi di parti teoriche con momenti dedicati ad esercizi pratici, discussioni e lavori di gruppo, simulazioni e giochi di ruolo.

Il percorso formativo – suddiviso in 8 incontri da 3 ore ciascuno e in programma presso la sede del CEIS Formazione, a Modena, in via Toniolo 125 – affronterà i seguenti argomenti: introduzione alla relazione d’aiuto: relazione – aiuto; scoperta di sé stessi; la persona nella sua globalità (le dimensioni e le necessità); valori e motivazioni; modelli di relazione, stili di risposta spontanea, meccanismi di difesa; sentimenti ed emozioni; la comunicazione; l’atteggiamento del “prestare attenzione”; la comprensione empatica; verifica lavoro svolto.

Al termine del percorso, che si svolgerà tra novembre e dicembre e che sarà completamente gratuito, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, previa frequenza minima del 90% delle ore previste.

Chi fosse interessato, può iscriversi contattando direttamente lo Sportello del Centro per le Famiglie (tel. 3485294578 – segreteria@centrofamiglieunionedelsorbara.it) entro e non oltre il prossimo 3 novembre.