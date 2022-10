Mirandola, il Tecnopolo “Veronesi” svilupperà un nuovo modello di retina 3D

MIRANDOLA- Francisco Diaz Corrales- responsabile del laboratorio Cabimer – Department of Cell Therapy and Regenerative Medicine, Andalusian Molecular Biology and Regenerative Medicine Centre- è stato ospite nei giorni scorsi al Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola dove ha avuto accesso all’esperienza in materia di bioprinting del Laboratorio MAB per i suoi studi sulla degenerazione maculare dovuta all’invecchiamento.

“La degenerazione maculare senile è una delle più comuni cause di cecità non ereditaria negli adulti, causata dalla progressiva perdita di uno specifico gruppo di cellule della retina. Ad oggi non esiste un trattamento efficace per questa patologia. Per rispondere a questa esigenza, TPM e CABIMER hanno avviato un progetto di collaborazione internazionale per sviluppare un nuovo modello di retina 3D ottenuto con bioprinitng da utilizzare nel trattamento della degenerazione maculare senile”.

