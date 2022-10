M&W Veronesi e Associati, Giorgia Ferrari premiata nell’ambito del progetto “Scholarship- Giovani talenti”

FINALE EMILIA, MASSA FINALESE, SAN FELICE – Lo Studio di Commercialisti M&W Veronesi e Associati è un team di commercialisti, consulenti d’azienda, revisori e avvocati con sede a Finale Emilia, Massa Finalese, San Felice, Modena e Ferrara. Lo Studio, con il progetto “Scholarship- Giovani talenti” si rivolge ai ragazzi e alle ragazze dell’ultimo anno delle scuole superiori che decideranno di iscriversi alla Facoltà di Economia.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di supportare lo studente nel suo percorso di studi universitari. Nello specifico lo Studio mette a disposizione un contributo per un massimo di 5.000,00 euro, al fine di rimborsare allo studente la quota di iscrizione universitaria (tre annualità) e le spese legate all’acquisto dei testi universitari. Per beneficiare di questo sostegno economico nell’arco dei tre anni, è necessario raggiungere almeno il 75% dei Crediti Formativi Universitari per ogni anno del Percorso di Laurea (CFU).

Oltre a farsi carico delle spese universitarie e dei libri di testo, M&W richiede allo studente vincitore di lavorare all’interno dello studio dandogli così la possibilità di studiare e al tempo stesso di lavorare al fianco di professionisti. In un primo momento sarà attivato un periodo di tirocinio retribuito di sei mesi in convenzione con la Regione Emilia-Romagna. Successivamente, in caso di esito positivo, lo studente lavoratore verrà inserito all’interno di un percorso di apprendistato della durata di tre anni per almeno 20 ore settimanali, al fine di conciliare studio e lavoro.

Quest’anno, dopo aver sostenuto una prova attitudinale e dopo aver presentato un breve elaborato, i candidati hanno partecipato a una sessione di colloqui che ha decretato come vincitrice Giorgia Ferrari, neodiplomata all’ “Istituto Tecnico Vittorio Bachelet” di Ferrara e iscritta al primo anno della Facoltà di Economia di Ferrara. Di seguito, alcune immagini della premiazione:

Il motivo per cui lo Studio M&W ha deciso di investire nel progetto è racchiuso nelle parole del fondatore Egidio Veronesi: “In questo momento storico i giovani incontrano spesso difficoltà nell’individuare un percorso lavorativo e professionale che concili le proprie aspirazioni e la visione del proprio futuro […] Noi vogliamo colmare questo divario e renderli, sin da subito, giovani autonomi e consapevoli.”

