Promozione: reti inviolate nel derby tra Quarantolese e San Felice, ok la Virtus Camposanto

di Simone Guandalini – Non sfrutta il mezzo passo falso della capolista Zola Predosa, fermata sullo 0-0 dall’Atletico Spm nell’anticipo del sabato pomeriggio, il San Felice. Nell’ottava giornata del Girone C di Promozione, infatti, la squadra di mister Molinari trova lo stesso risultato (0-0) sul campo di una Quarantolese che sembra aver messo da parte le difficoltà di inizio stagione e ferma il San Felice in uno dei derby della Bassa modenese del girone: i giallorossi gettano al vento l’occasione di ridurre il gap dalla vetta della graduatoria. I giallorossi sono ora quarti in classifica a quota 16 punti e perdono contatto da Faro Coop e Cdr Mutina, seconde con due lunghezze di vantaggio, grazie alle vittorie odierne contro Vadese Sole Luna (4-0) e Trebbo (1-2), mentre la Quarantolese, con il terzo risultato utile consecutivo (una vittoria e due pareggi) sale a quota cinque punti in classifica. Nelle altre gare del Girone C, importante successo nello scontro diretto nelle zone basse della classifica contro il Monte San Pietro per la Virtus Camposanto, che, davanti al proprio pubblico, si impone di misura (1-0) e si porta a quota nove punti in campionato, uscendo almeno momentaneamente dalla zona calda: decisiva la rete di Montorsi. Finisce, infine, a reti inviolate la gara tra Cavezzo e Fossolo, che salgono a quota 8 punti e restano appaiate in classifica.

Promozione, Girone C, risultati giornata 8:

Calcio Zola Predosa – Atletico Spm Calcio 0-0

Castelnuovo – Casumaro 1-1

Cavezzo – Fossolo 76 Calcio 0-0

Faro Coop – Vadese Sole Luna 4-0

Quarantolese – San Felice 0-0

Quarantolese: Calanca, Mari, Carlassare, Ferrari, Bonaccio, Gobbi, Cavicchioli, Bortolazzi (77′ Grillenzoni), Mambrini (46′ Sacchetti), Gozzi (70′ Palmieri), Castorri. A disp: Malavasi, Barbalaco, Bazzani, Mancini, Malagoli, Campedelli. All. Loddi

San Felice: Neri, Haddaji, Pagano, Zanoli (33′ Gasparini), Roccato, Pisa (55′ Acanfora), Bacchiega, Sarti (C), Ndrejaj (65′ Stabellini), Agazzani (65′ Diegoli), Bernabiti. A disp: Pivanti, Adsaoui, Sottili, Mantovani, Fincatti. All. Molinari

Ammoniti: Bortolazzi Gozzi Gobbi Sacchetti, Bacchiega, Sarti, Stabellini.

Trebbo 1979 – Atletc Cdr Mutina 1-2

Virtus Camposanto – Msp Calcio 1-0 (Montorsi)

X Martiri – Porretta 1924 7-2

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 22

Faro Coop 18

Atletic Cdr Mutina 18

San Felice 16

Trebbo 1979 14

X Martiri 12

Porretta 1924 11

Castelnuovo 10

Virtus Camposanto 9

Atletico Spm Calcio 9

Cavezzo 8

Fossolo 76 Calcio 8

Casumaro 8

Msp Calcio 7

Quarantolese 5

Vadese Sole Luna 2

