Promozione: San Felice ko contro lo Zola Predosa, Cavezzo ok contro il Casumaro

di Simone Guandalini – Continua, per il momento inarrestabile, la marcia dello Zola Predosa in testa al Girone C di Promozione: con il successo nello scontro diretto sul campo del San Felice (0-2, per i giallorossi è il secondo big match consecutivo perso in casa, dopo quello di due settimane fa contro la Cdr Mutina), la formazione bolognese si conferma in vetta alla classifica, con 21 punti conquistati in 7 giornate. Il San Felice viene agganciato da Cdr Mutina e Faro Coop al secondo posto, a quota 15 punti. Torna, invece, al successo il Cavezzo, che, in trasferta, supera 3-1 il Casumaro e sale a quota 7 punti, agganciando i rivali di giornata: a bersaglio Bagni, Saracino e Pellacani. Pari a reti inviolate nello scontro diretto nelle zone basse della graduatoria tra Virtus Camposanto e Vadese Sola Luna, mentre la Quarantolese trova un punto importante (1-1) sul campo della Cdr Mutina: in gol per la formazione mirandolese Ferrari, che risponde a Farina.

Promozione, Girone C, risultati giornata 7:

Msp Calcio – Castelnuovo 1-1

Atletic Cdr Mutina – Quarantolese 1-1

Atletico Spm Calcio – Faro Coop 0-3

Casumaro – Cavezzo 1-3

Fossolo 76 Calcio – X Martiri 1-2

Porretta 1924 – Trebbo 1979 2-2

San Felice – Calcio Zola Predosa 0-2

Vadese Sole Luna – Virtus Camposanto 0-0

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 21

Faro Coop 15

Atletic Cdr Mutina 15

San Felice 15

Trebbo 1979 14

Porretta 1924 11

Castelnuovo 9

X Martiri 9

Atletico Spm Calcio 8

Cavezzo 7

Msp Calcio 7

Fossolo 76 Calcio 7

Casumaro 7

Virtus Camposanto 6

Quarantolese 4

Vadese Sole Luna 2

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017