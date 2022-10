San Possidonio, al via mercoledì 5 ottobre la rassegna “Perle di cultura”

SAN POSSIDONIO – Nuovo calendario per la rassegna “Perle di cultura”, in programma presso la biblioteca comunale di San Possidonio dal 5 ottobre al 25 maggio. Presenta la settima edizione della rassegna Roberta Bulgarelli: si inizia mercoledì 5 ottobre, con la presentazione del libro “Borgo destino”, in compagnia dell’autrice Rachele Crema. Di seguito, maggiori informazioni nelle locandine dedicate al calendario della rassegna e all’evento di mercoledì 5 ottobre:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017