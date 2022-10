Seconda Categoria: Medolla ko nel derby contro il Rivara, Vis San Prospero in vetta alla classifica

di Simone Guandalini – Cade 3-1 il Medolla nel derby sul campo del Rivara, che, nel posticipo della sesta giornata del Girone F di Seconda Categoria, si impone in casa 3-1, al termine di una partita molto combattuta. Il Medolla, dunque, abbandona momentaneamente il primo posto in classifica, ora occupato dalla Vis San Prospero, vittoriosa domenica contro la Sanmartinese (qui tutti i risultati del sesto turno), ed è secondo a -1 dalla vetta, insieme a Fortitudo Modena e Polisportiva Saliceta.

Nel derby giocato nella serata di lunedì 17 ottobre, il Rivara parte subito forte, affacciandosi all’area avversaria con Vuksani nei primi 15 minuti, poi risponde il Medolla, prima con Gavioli, e poi con Salvioli. Al 33’, però, passa il Rivara: Luppi R. crossa in area avversaria e nella mischia spinta Vuksani che segna la rete dell’1-0. I padroni di casa cercano la seconda rete, ma sul finire della prima frazione di gioco, gli ospiti ci provano con Tomasini, che salta la difesa e prova il tiro, ma Braghiroli respinge.

Nella ripresa, il Rivara trova il raddoppio al 64’: Luppi R. tenta il tiro in area, la difesa ospite respinge, ma la conclusione ribattuta diventa un assist per Parmeggiani, che con un bel tiro in diagonale firma il doppio vantaggio dei padroni di casa. Il Medolla cerca la reazione e aumenta il ritmo, fino al minuto 85’, quando Vandelli riesce a trovare il tiro del 2-1. Nel finale, la partita si infiamma, con gli ospiti alla ricerca del pareggio, ma al 90’ Luppi R. supera Caterino, si infila in area, scarta anche Ragone e segna il gol del definitivo 3-1, che chiude il match. Per il Rivara è il secondo successo consecutivo in campionato, che consente agli uomini di mister Pignatti di salire a quota 10 punti in classifica, a -3 dalla vetta.

Il tabellino:

Rivara – Medolla 3-1 (33’ Vuksani (R), 64’ Parmeggiani (R), 85’ Vandelli (M), 90’ Luppi R. (R))

Rivara: Pivanti, Quarta R. (79’ Barbieri), Goldoni, Luppi M., Braghiroli, Vacchi S. (Cap), Paganelli, Parmeggiani (74’ Vacchi M.), Vuksani (84’ Pradella), Sala (74’ Tassinari), Luppi R. (92’ Vancini). A disp.: Bergonzoni, Grossi, Morselli, Barbieri, Vancini, Tassinari, Vacchi S., Pradella, Golinelli. All: Pignatti

Medolla: Ragone, Gavioli (50’ Caterino G.), Assohoun, Galavotti (49’ Lamore), Caterino A., Saezza, Tomasini (50’ Bugneac), Osmani, Cerchiara (79’ Ghiselli), Pinotti, Salvioli (68’ Vandelli). A disp.: Spadoni, Caterino G., Ragazzoni, Ghiselli, Bianco, Lamore, Bugneac, Sangare, Vandelli. All: Luppi

Note: Ammoniti: 32’ Pinotti (M), 54’ Caterino G. (M), 66’ Luppi R. (R), 75’ Quarta R. (R).

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Vis San Prospero 13

Medolla 12

Fortitudo Modena Calcio 12

Polisportiva Saliceta 12

Rivara 10

Campogalliano 9

Sanmartinese 8

Virtus Mandrio 8

Mirandolese Folgore 8

Carpine 1954 8

Villa d’Oro Calcio 7

Cabassi Union Carpi 6

Don E. Monari 3

Baracca Beach 1

