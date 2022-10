Seconda Categoria: alla Vis San Prospero il derby contro la Sanmartinese, ko Mirandolese e Junior Finale

di Simone Guandalini – In attesa del risultato del derby tra quella che prima di questo turno era la capolista Medolla e il Rivara, in programma domani sera (ore 20.30), la Vis San Prospero si porta momentaneamente in vetta al Girone F di Seconda Categoria, superando 2-1 la Sanmartinese davanti al proprio pubblico in uno dei tanti derby della Bassa che caratterizzano questo girone. A passare in vantaggio sul sintetico dello stadio “Seidenari” sono gli ospiti, che trovano il gol con Bergamini, abile a battere in rete sfruttando una rimessa laterale battuta velocemente sulla corsia di sinistra. Il pareggio dei padroni di casa arriva nella prima frazione di gioco, con Ndiaye che è bravo ad andare via in velocità al proprio marcatore e a battere il portiere avversario. La svolta del match arriva sul finire del primo tempo, quando la Sanmartinese rimane in dieci uomini: nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti si fanno preferire per pericolosità e possesso palla, ma vengono puniti nel finale, da una rete di Bellesia, di testa su calcio d’angolo.

Cade, invece, dopo due successi consecutivi, la Mirandolese, sconfitta 4-2 sul campo della Polisportiva Saliceta: due volte in vantaggio (prima sull’1-0 e poi sul 2-1), grazie ad una doppietta di Veronesi, che nel secondo caso prima fallisce un penalty e poi segna cl tap-in sulla ribattuta, la Mirandolese subisce la rimonta dei padroni di casa nella ripresa e resta ferma a quota 8 punti in classifica.

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, arriva una sconfitta per lo Junior Finale sul campo dell’Idea Petroniano secondo in classifica: gara subito in salita per la formazione finale, sotto già al 6′ su calcio di rigore di Livi. Nonostante il tentativo di reazione, lo Junior Finale non riesce a trovare il pareggio e rimane fermo a quota 6 punti in classifica, all’11esimo posto.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 6:

Baracca Beach – Carpine 1954 0-2

Don E. Monari – Campogalliano 0-3

Fortitudo Modena – Villa d’Oro Calcio 1-0

Polisportiva Saliceta – Mirandolese Folgore 4-2

Virtus Mandrio – Cabassi Union Carpi 5-3

Vis San Prospero – Sanmartinese 2-1 (Bergamini (S), Ndiaye (V), Bellesia (V))

Lunedì 17 ottobre, ore 20.30:

Rivara – Medolla

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Vis San Prospero 13

Medolla 12*

Fortitudo Modena Calcio 12

Polisportiva Saliceta 12

Campogalliano 9

Sanmartinese 8

Virtus Mandrio 8

Mirandolese Folgore 8

Carpine 1954 8

Rivara 7*

Villa d’Oro Calcio 7

Cabassi Union Carpi 6

Don E. Monari 3

Baracca Beach 1

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 6:

Bevilacqua – Libertasagile Vigorpieve 1-2

Crevalcore – Rainbow Granarolo 1-0

Petroniano Idea Calcio – Junior Finale 1-0 (6′ rig. Livi)

Real Sala Bolognese – Atletico Borgo 1993 5-1

Reno Centese – Balca Poggese 2-3

Siepelunga Bellaria – San Donato 1-1

XII Morelli – Real Borgo F.C. 5-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Real Sala Bolognese 14

Petroniano Idea Calcio 13

Balca Poggese 13

Siepelunga Bellaria 13

San Donato 10

Crevalcore 8

XII Morelli 8

Libertasagile Vigorpieve 8

Bevilacqua 7

Rainbow Granarolo 7

Junior Finale 6

Atletico Borgo 1993 6

Reno Centese 4

Real Borgo F.C. -1

