Si licenzia per assistere la moglie malata, lei muore e lui resta senza pensione. Un appello a Finale Emilia

Si licenzia per assistere la moglie malata, poi lei muore e lui resta senza pensione. Un appello a Finale Emilia.

Scrive Claudio Catozzi:

Chiedo scusa se approfitto della pagina per una richiesta personale.

Sono Claudio Catozzi, ed ero il marito di Cristiana Casarini . Chi mi conosce sa la mia storia, ho lavorato ininterrottamente per oltre 30 anni, di cui 5 in un azienda, e 24 in un altra, oltre ad altri lavori fatti in gioventù.

Dal 2015 tuttavia ho dovuto fermarmi, perché la mia fabbrica, dopo 24 anni, incurante dell’enorme problema che avevo ad occuparmi di Cristiana, voleva trasferirmi alla sede di Sassuolo.

Così negli ultimi 7 anni mi sono preso cura di lei ogni singolo minuto della mia giornata.

Ripeto, chi conosceva Cristiana queste cose le sa molto bene.

Ora che lei ci ha lasciati a me verrà a mancare ogni fonte di reddito: la sua pensione di invalidità e il contributo che la regione mi dava come caregiver.

Quindi devo assolutamente trovare un lavoro per andare avanti.

Posso fare tutto tranne sollevare cose pesanti, perché spostando Cristiana per 33 anni ho subito 3 interventi di ernia, e non posso fare sforzi con pesi.

Per intenderci non posso fare facchinaggio o il muratore, o il carpentiere.

Ma tutto il resto lo posso fare, ed essendo rimasto da solo non ho nessun problema di orario.

Pertanto se qualcuno ha bisogno io sono disponibile.

Per informazione sono molto bravo nel contatto col pubblico.

Attenzione! Mi raccomando: NON datemi indicazioni di posti dove “pare che assumano”, i siti di offerte lavorative li guardo anche io.

Non mi serve quel genere di aiuto.

Scrivetemi solo se potete assumermi personalmente, e questo vale ovviamente per chi ha un attività, o se avete la conoscenza diretta di chi può assumermi, e quindi gli avete già parlato e ha detto che mi prenderebbe.

Sono serio, sono sveglio e sono bravo.

Non scrivete per segnalarmi annunci o per sentito dire.

Sole lavori a colpo sicuro.

Altrimenti non dite nulla.

Grazie per il vostro tempo.