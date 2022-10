Sorbara, Progeo festeggia i 30 anni di attività. E dona un pulmino alla Croce Blu

SORBARA- Sabato 22 ottobre nello stabilimento produttivo di Sorbara di Modena, Progeo ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività con una serie di iniziative, tra cui la donazione di un pulmino alla Croce blu attrezzato per il trasporto dei disabili e la visita guidata allo stabilimento produttivo biologico fra i più importanti al livello nazionale.

L’iniziativa fa parte del percorso definito dalla cooperativa per celebrare i trenta anni dalla sua costituzione, avvenuta nel 1992 per volontà dei soci di Apca Modena, Cpca Reggio Emilia e Apca Bologna, con la fusione fra le tre storiche cooperative provinciali.

Con lungimiranza, i soci integrarono e migliorarono i servizi e prodotti a loro offerti ed estesero ad altre imprese agricole la propria rete, che oggi vanta una copertura nazionale: con una gamma ulteriormente ampliata a favore anche dei

cittadini, grazie alla preziosa opera dei Concessionari, affiancati dai servizi Agrites e Intesia e ai concimi organo minerali Scam, di cui l’azienda è leader.

I risultati economici e patrimoniali conseguiti da Progeo hanno consentito negli ultimi due anni di ristornare oltre tre milioni di euro ai soci, dagli stessi parzialmente accantonati a consolidarne il capitale sociale che, dall’ultimo bilancio, hanno devoluto l’importo necessario alle tre iniziative solidaristiche programmate per la ricorrenza 2022.

Nel corso della giornata, oltre alla visita allo stabilimento produttivo di Sorbara, è stato consegnato il pulmino per il trasporto dei disabili alla Croce Blu di Castelfranco Emilia, San Cesario e Nonantola, convenzionata con Ravarino e Bomporto dove ha sede il mangimificio di Sorbara, in coerenza ai principi cooperativi di attenzione al territorio in cui opera.

Per il presidente di Progeo, Graziano Salsi «con questa iniziativa vogliamo evidenziare l’impegno del gruppo cooperativo, a favore dei Soci e del territorio in cui sono insediati con le loro imprese agricole, contribuendo alla Sostenibilità Economica, Sociale e Ambientale. Nelle prossime settimane saranno interessate con analoghe iniziative la sede sociale di Masone a Reggio Emilia e il centro stoccaggio cereali di Granarolo a Bologna con la consegna di due ambulanze allestite con il contributo di Progeo, a due onlus attive nei rispettivi territori”».

Massimo Tesini, presidente Croce Blu di Castelfranco, Nonantola, S. Cesario, Ravarino e Bomporto, ha sottolineato quanto sia stato «un onore ricevere da PROGEO, leader nel settore e con forte radicamento territoriale, la donazione di un nuovo pulmino attrezzato. Il mezzo andrà a sostituire un veicolo obsoleto, oramai inutilizzabile per i numerosi servizi che l’Associazione svolge a supporto della cittadinanza. Ringrazio a nome di tutti i volontari della Croce Blu territoriale gli amministratori di PROGEO per il fattivo e prezioso contributo verso i cittadini più fragili del nostro territorio».

Il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei è intervenuto auspicando che «il forte radicamento territoriale di Progeo per Modena, sia un esempio virtuoso anche per altre realtà produttive, perché il settore agroalimentare è fondamentale per la provincia e per le tante famiglie che vivono di esso. In un momento complicato come quello che attraversiamo, esperienze come quella di Progeo ci ricordano l’eccellenza di questa terra».

La sindaca di Bomporto Tania Meschiari, nel suo intervento ha sottolineato «PROGEO è una presenza storica per la nostra comunità, una realtà che nel corso di questi trent’anni è cresciuta fino a diventare una delle più importanti cooperative agricole a livello nazionale che sul nostro territorio lavora esclusivamente prodotti biologici. È noto a tutti l’impatto dell’agroalimentare sulla nostra economia locale, è giusto dare merito a chi ha contribuito allo sviluppo del nostro tessuto produttivo. La donazione alla Croce Blu del pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, infatti, è segno tangibile della vicinanza della società al territorio e alle persone che lo abitano, una sensibilità non comune per chi fa impresa”».

Nel suo intervento, Giovanni Gargano sindaco di Castelfranco Emilia, ha evidenziato “questa iniziativa lega bene tra loro due aspetti: la circolarità e la solidarietà attraverso un gesto che possiamo tranquillamente rappresentare attraverso l’abbraccio. Un’importante azienda della filiera agroalimentare d’eccellenza che abbraccia un territorio ma soprattutto le fragilità di una Comunità. Donando questo mezzo alla Croce Blu si materializzano questi valori insiti nel DNA della nostra gente”

Il vicepresidente Progeo Franco Michelini ha ribadito che «Progeo è una delle più importanti cooperative agricole italiane, fortemente radicata sul territorio, associando singoli agricoltori, loro famigliari e società di varia natura operanti nella produzione agricola e zootecnica. Per conto dei soci, localizzati in maggioranza nelle province emiliane e in parte nel territorio lombardo di Mantova e Cremona, riceviamo in conferimento cereali, e altre colture oleaginose che trasformiamo nei nostri impianti industriali o vendiamo direttamente sul mercato. La trasformazione interna assicura la produzione di un’ampia gamma di farine di grano tenero per l’alimentazione nello stabilimento di Ganaceto di Modena e mangimi per l’allevamento zootecnico nei mangimifici di Masone e Correggio a Reggio Emilia e a San Vito al Tagliamento a Pordenone, che si aggiungono a Sorbara».