Terza Categoria: pari e rimpianti tra Concordia e Novese, il Limidi supera la Pol. Cognentese

di Simone Guandalini – Dopo due pareggi consecutivi contro Robur La Pieve e 4 Ville, torna a conquistare tre punti il Limidi, battendo 3-1, davanti al proprio pubblico, la Polisportiva Cognentese, nell’ottava giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria. La formazione solierese si porta così a quota 15 punti in classifica, tornando a mettere pressione alle prime della classe. A decidere il match odierno, tre reti arrivate nella seconda frazione di gioco: doppietta di Agyei e gol di Massaro. Finisce 2-2, invece, lo scontro diretto di metà classifica tra Polisportiva Union 81 e Robur La Pieve: il neotecnico della formazione nonantolana Antonio Mascolo, già precedentemente allenatore in seconda, esordisce dunque con un pareggio che porta la Robur a quota 9 punti in campionato. Uno in più rispetto a quelli del Concordia, che trova un punto nel derby della Bassa modenese contro la Novese, che deve ancora rimandare l’appuntamento con il primo successo stagionale. Al centro sportivo “Canova” di Concordia, la formazione di casa va subito sotto in avvio di match: a bersaglio per la Novese Ben. La prima frazione di gioco è appannaggio degli ospiti, che, però, non riescono a chiudere il match. Match che sembra mettersi ulteriormente in discesa per la Novese in avvio di ripresa, quando il Concordia rimane in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di uno dei propri difensori. E’ qui, però, che il Concordia si ricompatta e trova il pari con un rigore di Moubssite. Sull’1-1 la Novese spreca diverse clamorose palle gol per riportarsi in vantaggio e nel finale il Concordia avrebbe l’insperata occasione per portare a casa addirittura i tre punti, ma la formazione di casa spreca il nuovo penalty assegnato in proprio favore dal direttore di gara. C’è tempo per un ulteriore occasione in contropiede per la Novese, che centra il palo, prima del fischio finale di un match combattuto e che entrambe le squadre hanno il rimpianto di non aver portato a casa.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 8:

Circolo Rinascita – Gino Nasi 1-1

Centro Polivalente Limidi – Polisportiva Cognentese 3-1

Concordia Calcio – Novese 1-1

Cortilese – Magreta 1-1

Polisportiva Union 81 – Robur La Pieve 2-2

San Paolo – San Vito 5-0

San Francesco Smile – 4 Ville APS 1-1

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

San Francesco Smile 18

San Paolo 15

Centro Polivalente Limidi 15

4 Ville APS 15

Cortilese 14

Magreta 12

Polisportiva Cognentese 11

Circolo Rinascita 11

Polisportiva Union 81 10

Robur La Pieve 9

Concordia Calcio 8

Gino Nasi 8

Novese 4

San Vito 1

