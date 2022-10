Terza Categoria: 2-2 tra 4 Ville e Limidi e tra Novese e San Paolo, il Concordia vince a Magreta

di Simone Guandalini – Finisce in parità, sul punteggio di 2-2, il combattutissimo scontro diretto nelle zone alte della classifica del Girone B (Modena) di Terza Categoria tra 4 Ville e Limidi. Entrambe le squadre (per il Limidi vanno a segno Scacchetti e Grandi) vedono in questo modo allontanarsi la capolista San Francesco Smile, vittoriosa con un pirotecnico 4-3 sul campo del San Vito ultimo in classifica. Tre, ora, le lunghezze di distanza del 4 Ville dalla vetta, mentre sono cinque quelle del Limidi, ora quarto perchè scavalcato dalla Cortilese, che si impone 3-2, in un match segnato dalle polemiche per alcune decisioni arbitrali, sul campo della Robur La Pieve, a cui non basta una doppietta di Antonio Gargano su rigore per evitare la sconfitta interna, che lascia la formazione nonantolana al decimo posto in classifica, a quota 8 punti. Nelle zone basse della classifica, buon punto per la Novese, che, davanti al proprio pubblico, ferma il San Paolo (2-2): a bersaglio per la formazione di casa Aventaggiato e Ben Ahmed. La sorpresa arriva, invece, dal Concordia, che, in trasferta, espugna 3-1 il campo del Magreta con le reti di Mozzilo, che sblocca e indirizza il match in favore degli ospiti già al primo minuto, Abid, che raddoppia immediatamente con un tiro di sinistro sotto la traversa e Sereno, che chiude la gara al 13′, battendo il portiere di casa in uscita. A nulla vale il gol della bandiera del Magreta al 33′ su calcio di rigore.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 7:

Novese – San Paolo 2-2

4 Ville APS – Centro Polivalente Limidi 2-2

Gino Nasi – Polisportiva Union 81 2-6

Magreta – Concordia Calcio 1-3

Polisportiva Cognentese – Circolo Rinascita 0-2

Robur La Pieve – Cortilese 2-3

San Vito – San Francesco Smile 3-4

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

San Francesco Smile 17

4 Ville APS 14

Cortilese 13

Centro Polivalente Limidi 12

San Paolo 12

Polisportiva Cognentese 11

Magreta 11

Circolo Rinascita 10

Polisportiva Union 81 9

Robur La Pieve 8

Concordia Calcio 7

Gino Nasi 7

Novese 3

San Vito 1

Foto di copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017