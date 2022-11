A Camposanto manifestazione per dire no alla violenza sulle donne

CAMPOSANTO – A Camposanto manifestazione per dire no alla violenza sulle donne. Si è tenuta nei giorni scorsi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. Amministratori, docenti e bambini e bambini delle scuole del paese si sono raccolti nel parcheggio Jessica Filianti, intitolato alle vittime di femminicidio, dove è stata scoperta una panchina dedicata a questo tema che è stata verniciata di rosso dai bambini, come simbolo del contrasto alla violenza sulle donne.

Sono state svolte letture su questo tema e riflessioni da parte dei ragazzi della scuola secondaria.

Spiega l’assessora Ursula D’Agata:

Un Grazie sentito per questa emozionante mattinata a tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria, e ai loro insegnanti che con sensibilità e garbo li hanno accompagnati nella conoscenza e consapevolezza di una terribile piaga, la violenza contro le donne e il femminicidio.

25 novembre, continuiamo a sensibilizzare! Anche solo una vita salvata è un risultato raggiunto.

Grazie a ‘Sei di Camposanto se…’ per le splendide rose.

Grazie ai ragazzi della secondaria per i loro fiori a tema che abbiamo utilizzato per adornare il nostro municipio. Grazie a tutti i commercianti che con sensibilità hanno contribuito ad arricchire questa giornata mettendo dei simboli rossi nelle loro vetrine.

Uniti per dire un forte ‘NO’…Perché l’amore non è violenza!

Inoltre, Mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 20:45 presso la sala Ariston, avrà luogo uno spettacolo teatrale a cura della compagnia teatrale “8mani” dal titolo “Non c’è lui senza lei”, con ingresso gratuito.

