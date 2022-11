A Medolla per la festa dei diciottenni c’è Luca Lombroso

MEDOLLA – Medolla festeggia le ragazze e i ragazzi che sono diventati o diventeranno maggiorenni nel 2022, con una serata organizzata dall’amministrazione comunale a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. L’appuntamento è per lunedì 5 dicembre al teatro comunale “W. Facchini”, con inizio alle ore 20.30. Ospite dell’evento, il meteorologo e divulgatore scientifico, oltre che noto volto televisivo, Luca Lombroso. Autore di diversi libri, tra cui l’ultimo “Attenti al meteo”, Lombroso parlerà ai ragazzi presenti, in un’intervista su temi che le giovani generazioni dimostrano di avere molto a cuore, come quello dei cambiamenti climatici. Durante la serata, oltre alla consegna ai neo diciottenni di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana da parte del sindaco Alberto Calciolari, esibizioni della scuola di danza Les Arts di Alessia Goldoni.

La serata è a ingresso libero e gratuito, con prenotazione consigliata fino a esaurimento posti alla mail segreteria.eventi@comune.medolla.mo.it

